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Трамп после испытаний «Буревестника»: РФ и США не играют в игры друг с другом

27 октября 2025 09:45
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Трамп после испытаний «Буревестника»: РФ и США не играют в игры друг с другом-0

Лидер США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Соединенными Штатами нет никаких игр по вопросам вооружений. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что обе стороны регулярно проводят ракетные испытания.

«Они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты», – сказал он.

По его словам, Соединенным Штатам не нужны ракеты сверхдальней дальности, поскольку у берегов России уже находится американская атомная подводная лодка, которую он назвал лучшей в мире.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. По данным Генштаба, ракета пролетела 14 000 километров за 15 часов, выполнив сложные маневры и продемонстрировав способность обходить системы противоракетной обороны.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Путин

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