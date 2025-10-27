Трамп сообщил, что он не участвует в использовании ЕС замороженных активов РФ

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не принимал участия в обсуждении идеи использования замороженных Европейским союзом российских активов для финансирования помощи Украине, подчеркнув, что это дело ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

После начала конфликта в Украине западные страны заморозили резервы Банка России, точная сумма которых не разглашалась. В ответ Москва ограничила вывод средств «недружественным» инвесторам, аккумулируя доходы на специальных счетах.

МИД России назвал действия Европы воровством, указав на попытки конфискации не только частных, но и государственных активов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия могла бы ответить аналогичными мерами, отказавшись возвращать средства из западных стран, находящиеся в России.

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