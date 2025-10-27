Telegraph: в Британии выступают за совместное использование с ФРГ ЯО

Высокопоставленные британские военные высказались в поддержку идеи совместного использования ядерного оружия с Германией, несмотря на отсутствие официальных переговоров между странами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

По мнению британского Министерства обороны, такой шаг следует рассмотреть. Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон также поддержал инициативу, назвав ее давно назревшей. В то же время Германия уже ведет стратегические дискуссии о ядерном сотрудничестве с Францией.

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