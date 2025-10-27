Прямой эфир

Telegraph: в Британии выступают за совместное использование с ФРГ ЯО

27 октября 2025 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Telegraph: в Британии выступают за совместное использование с ФРГ ЯО-0

Высокопоставленные британские военные высказались в поддержку идеи совместного использования ядерного оружия с Германией, несмотря на отсутствие официальных переговоров между странами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

По мнению британского Министерства обороны, такой шаг следует рассмотреть. Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон также поддержал инициативу, назвав ее давно назревшей. В то же время Германия уже ведет стратегические дискуссии о ядерном сотрудничестве с Францией.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Партия лидера Аргентины Милея побеждает на промежуточных парламентских выборах
27 октября 2025 07:56

Партия лидера Аргентины Милея побеждает на промежуточных парламентских выборах

В США неизвестные расстреляли толпу – есть жертвы
27 октября 2025 07:55

В США неизвестные расстреляли толпу – есть жертвы

Ущерб от организованной преступности в ФРГ превысил 2,5 млрд евро
27 октября 2025 07:46

Ущерб от организованной преступности в ФРГ превысил 2,5 млрд евро