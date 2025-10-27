Туск заявил, что у Украины есть право атаковать объекты РФ в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина имеет право атаковать российские объекты в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было сделано после того, как польский суд отказал Германии в экстрадиции гражданина Украины, подозреваемого во взрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в 2022 году.

По данным следствия, взрывчатка была установлена 22 сентября 2022 года, а сами взрывы произошли 26 сентября, что привело к серьезному повреждению труб и утечке газа в Балтийское море. Целью диверсии якобы было прекращение поставок российского газа в Германию.

В результате «Северный поток-1» стал непригодным для использования, а «Северный поток-2», хотя и был построен, так и не был введен в эксплуатацию. Оба газопровода заканчиваются в Любмине, Германия.

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