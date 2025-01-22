Прямой эфир

В Латвии планируют запретить продажу недвижимости белорусам и россиянам

22 января 2025 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Латвии правящей правоцентристской партией «Новое единство» внесен в Сейм законопроект, подразумевающий введение запрета на покупку недвижимости на территории балтийской республики для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, пишет ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

В Латвии планируют запретить продажу недвижимости белорусам и россиянам-1

Фото: Pinterest

Целью законопроекта является недопущение вредительской и опасной деятельности против государственных интересов и предотвращение обхода санкций. Запрет также касается юридических лиц, зарегистрированных в России и Беларуси, или чьи учредители – граждане данных стран. Ограничения не будут затрагивать лиц, имеющих статус постоянного жителя Евросоюза или разрешение на постоянное пребывание на территории Латвии.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Барселона» победила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
22 января 2025 06:35

«Барселона» победила «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

До 76 человек возросло количество жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции
22 января 2025 06:16

До 76 человек возросло количество жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции

Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с трагедией на популярном горнолыжном курорте
21 января 2025 20:04

Лукашенко направил соболезнование Эрдогану в связи с трагедией на популярном горнолыжном курорте