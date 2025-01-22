В Латвии планируют запретить продажу недвижимости белорусам и россиянам

В Латвии правящей правоцентристской партией «Новое единство» внесен в Сейм законопроект, подразумевающий введение запрета на покупку недвижимости на территории балтийской республики для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, пишет ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Целью законопроекта является недопущение вредительской и опасной деятельности против государственных интересов и предотвращение обхода санкций. Запрет также касается юридических лиц, зарегистрированных в России и Беларуси, или чьи учредители – граждане данных стран. Ограничения не будут затрагивать лиц, имеющих статус постоянного жителя Евросоюза или разрешение на постоянное пребывание на территории Латвии.