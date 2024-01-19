Представитель хуситов: ничто не грозит судам РФ и Китая в Красном море

Член политбюро Мохаммед аль-Бахити из «Ансар Аллах» (хуситы) уверяет, что российским и китайским кораблям в Красном море ничего не грозит. Об этом пишет ТАСС.

По его заявлению, он намерен обеспечивать безопасность их прохода, так как свободное судоходство важно для Йемена.

После обострения кризиса в Газе хуситы объявили о своей готовности атаковать Израиль и блокировать проход связанных с ним судов. В результате беспрецедентных атак хуситов, как заявил президент США Джо Байден, американские и британские Вооруженные силы нанесли удары по их объектам в Йемене, в том числе по ракетным и радарным установкам.