Трамп подтвердил переброску подлодок к берегам РФ

Вашингтон осуществил переброску подводных лодок к берегам Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Применение подобных мер подтвердил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед представителями американских ВС. По его словам, это было сделано «просто из предосторожности», причиной послужило упоминание ядерного оружия.

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