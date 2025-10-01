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Трамп подтвердил переброску подлодок к берегам РФ

01 октября 2025 09:38
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Трамп подтвердил переброску подлодок к берегам РФ-0

Вашингтон осуществил переброску подводных лодок к берегам Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Применение подобных мер подтвердил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед представителями американских ВС. По его словам, это было сделано «просто из предосторожности», причиной послужило упоминание ядерного оружия.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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