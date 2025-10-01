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На Западе призвали немедленно завершить конфликт в Украине после слов Орбана

01 октября 2025 09:17
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На Западе призвали немедленно завершить конфликт в Украине после слов Орбана-0

По заявлению члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мемы, необходима немедленная проработка вопроса завершения украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Подобные высказывания Мемы последовали после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина не сможет выстоять, не имея поддержку западных стран. «Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов», – подчеркнул Мема.

Орбан также, говоря о конфликте, отметил, что в истинных намерениях у Запада – обворовывание Украины под видом защиты.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Виктор Орбан

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