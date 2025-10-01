По заявлению члена финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мемы, необходима немедленная проработка вопроса завершения украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Подобные высказывания Мемы последовали после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Украина не сможет выстоять, не имея поддержку западных стран. «Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов», – подчеркнул Мема.

Орбан также, говоря о конфликте, отметил, что в истинных намерениях у Запада – обворовывание Украины под видом защиты.

Фото: Pinterest