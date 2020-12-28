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Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Какие запланированы расходы?

28 декабря 2020 14:56
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Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий объем составил 2 триллиона 300 миллионов долларов.

Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Какие запланированы расходы?-1

Почти 900 миллиардов пойдет на стимулирование экономики в связи с пандемией.

Одобрение главой государства этого документа позволяет избежать так называемого шатдауна – частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться 29 декабря и затронула бы несколько миллионов госслужащих.  

Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Какие запланированы расходы?-4

Кроме того, принятие бюджета позволяет продлить действие двух программ помощи безработным в условиях пандемии.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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