Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Какие запланированы расходы?

Новости США. Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий объем составил 2 триллиона 300 миллионов долларов.

Почти 900 миллиардов пойдет на стимулирование экономики в связи с пандемией.

Одобрение главой государства этого документа позволяет избежать так называемого шатдауна – частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться 29 декабря и затронула бы несколько миллионов госслужащих.