В Армении протестующие пришли к зданию парламента. Люди продолжают требовать отставки премьер-министра

Новости Армении. В Армении проходит акция протеста у здания парламента. Митингующие продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, массовые митинги в Армении не прекращаются с момента подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие считают, что принятый документ не выгоден армянской стороне.