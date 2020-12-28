Прямой эфир

В Армении протестующие пришли к зданию парламента. Люди продолжают требовать отставки премьер-министра

28 декабря 2020 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. В Армении проходит акция протеста у здания парламента. Митингующие продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Армении оппозиция начинает бессрочную забастовку. Протестующие требуют отставки Никола Пашиняна

В Армении протестующие пришли к зданию парламента. Люди продолжают требовать отставки премьер-министра -1

Вход в парламент оцеплен силовиками. Начались задержания.

Отметим, что 28 декабря депутаты проведут внеочередное заседание.

В Армении протестующие пришли к зданию парламента. Люди продолжают требовать отставки премьер-министра -4

Напомним, массовые митинги в Армении не прекращаются с момента подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие считают, что принятый документ не выгоден армянской стороне.  

 

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Булочка, сыр и самая дорогая в стране говядина. В меню ресторана в Колумбии подают бургеры с золотом
28 декабря 2020 09:25

Булочка, сыр и самая дорогая в стране говядина. В меню ресторана в Колумбии подают бургеры с золотом

В США мужчина организовал взрыв фургона. Ущерб от ЧП нанесён 40 предприятиям
28 декабря 2020 08:58

В США мужчина организовал взрыв фургона. Ущерб от ЧП нанесён 40 предприятиям

В Египте переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом. 12 человек погибли
28 декабря 2020 08:41

В Египте переполненный людьми микроавтобус столкнулся с пикапом. 12 человек погибли