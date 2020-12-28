Булочка, сыр и самая дорогая в стране говядина. В меню ресторана в Колумбии подают бургеры с золотом

Новости Колумбии. В меню колумбийского ресторана появилось необычное блюдо. Чтобы в период пандемии привлечь клиентов, в одном из заведений Боготы начали подавать золотой гамбургер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его составе – булочка, сыр и самая дорогая в Колумбии говядина.

Но главный ингредиент– золото 999-й пробы. Оно считается самым чистым и редко используется даже для изготовления украшений.