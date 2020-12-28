Булочка, сыр и самая дорогая в стране говядина. В меню ресторана в Колумбии подают бургеры с золотом

Новости Колумбии. В меню колумбийского ресторана появилось необычное блюдо. Чтобы в период пандемии привлечь клиентов, в одном из заведений Боготы начали подавать золотой гамбургер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. В меню колумбийского ресторана появилось необычное блюдо. Чтобы в период пандемии привлечь клиентов, в одном из заведений Боготы начали подавать золотой гамбургер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В его составе – булочка, сыр и самая дорогая в Колумбии говядина.
Но главный ингредиент– золото 999-й пробы. Оно считается самым чистым и редко используется даже для изготовления украшений.
Работа у поваров ювелирная. Если взять лист неправильно, то он сразу порвется. Цена деликатеса – 200 тысяч песо, что равно 150 рублям.