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Судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Названа вероятная версия крушения судна в Баренцевом море

28 декабря 2020 13:36
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Сразу несколько источников сообщают, что в составе экипажа судна, затонувшего в Баренцевом море, были белорусы – уроженцы Минской и Брестской областей (подробнее здесь). Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Список экипажа еще уточняется. В настоящее время поисковая операция продолжается.  

Судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Названа вероятная версия крушения судна в Баренцевом море-1

На борту затонувшего судна находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого корабля. Один моряк найден мертвым. Поиски остальных членов экипажа продолжаются. Спасательную операцию осложняют плохие погодные условия.

МЧС России озвучило вероятную причину крушения траулера «Онега». Изначально была версия обледенения судна, но наиболее вероятно – опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала. Скорее всего судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну.  

Судно накренилось, зачерпнуло воды и ушло ко дну. Названа вероятная версия крушения судна в Баренцевом море-4

Родственникам моряков будет оказана вся необходимая помощь.    

# Кораблекрушения # Фотофакт

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