В Панаме прошли протесты против угроз Трампа вернуть себе контроль над каналом

Инаугурационная речь нового президента США вызвала бурную реакцию в некоторых странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инаугурационная речь нового президента США вызвала бурную реакцию в некоторых странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Панаме прошли марши и демонстрации в знак несогласия с намерениями Трампа вернуть контроль над Панамским каналом. Местные жители восприняли это заявление как прямую угрозу независимости. В столице сотни человек собрались у здания американского Посольства, требуя от Штатов уважать суверенитет Панамы.