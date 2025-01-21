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В Панаме прошли протесты против угроз Трампа вернуть себе контроль над каналом

21 января 2025 07:15
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Инаугурационная речь нового президента США вызвала бурную реакцию в некоторых странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Панаме прошли протесты против угроз Трампа вернуть себе контроль над каналом-2

Так, в Панаме прошли марши и демонстрации в знак несогласия с намерениями Трампа вернуть контроль над Панамским каналом. Местные жители восприняли это заявление как прямую угрозу независимости. В столице сотни человек собрались у здания американского Посольства, требуя от Штатов уважать суверенитет Панамы.

# Дональд Трамп # Международная политика

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