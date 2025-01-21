В Панаме прошли протесты против угроз Трампа вернуть себе контроль над каналом

Так, в Панаме прошли марши и демонстрации в знак несогласия с намерениями Трампа вернуть контроль над Панамским каналом. Местные жители восприняли это заявление как прямую угрозу независимости. В столице сотни человек собрались у здания американского Посольства, требуя от Штатов уважать суверенитет Панамы.