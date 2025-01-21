Власти ФРГ намерены запретить партию «Альтернатива для Германии»

Власти ФРГ в преддверии парламентских выборов начали борьбу с оппозицией. В Бундестаге намерены рассмотреть вопрос о запрете правой партии «Альтернатива для Германии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она часто критикует правительство за неэффективные шаги в решении экономических проблем и провальной внешней политике, а также стремительно набирает сторонников. Сейчас АдГ находится на втором месте в рейтинге популярности у избирателей. Сами немецкие власти желание запретить партию объясняют тем, что она якобы несет угрозу демократии в стране.