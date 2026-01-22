Трамп передумал вводить пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

Торговая война отменяется. Президент США заявил, что не будет вводить пошлины в отношении европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он грозился пойти на такой шаг против государств, которые встали на защиту Гренландии.
Торговая война отменяется. Президент США заявил, что не будет вводить пошлины в отношении европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он грозился пойти на такой шаг против государств, которые встали на защиту Гренландии.
Неожиданное отступление от плана последовало после встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на экономическом форуме в Давосе. По словам Трампа, было сформировано соглашение по Гренландии, которое будет отличным решением для Соединенных Штатов и всех стран НАТО.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
Я думаю, что в ходе переговоров с президентом США мы пришли к согласию, что он прав, что мы все вместе должны защищать арктические регионы, но, конечно, США также должны продолжать переговоры с Гренландией и Данией. Я думаю, это был очень хороший результат. Предстоит еще много работы, но если мы будем делать ее быстро, используя продуманную дипломатию, мы добьемся этого.
В итоге США не будут вводить 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они должны были вступить в силу с 1 февраля. Более того, Дональд Трамп пообещал, что не будет применять силу для захвата Гренландии. Однако вопрос о суверенитете острова по-прежнему остается открытым.