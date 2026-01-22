Трамп передумал вводить пошлины против стран ЕС из-за Гренландии

Торговая война отменяется. Президент США заявил, что не будет вводить пошлины в отношении европейских стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее он грозился пойти на такой шаг против государств, которые встали на защиту Гренландии.

Неожиданное отступление от плана последовало после встречи главы Белого дома с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на экономическом форуме в Давосе. По словам Трампа, было сформировано соглашение по Гренландии, которое будет отличным решением для Соединенных Штатов и всех стран НАТО.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

Я думаю, что в ходе переговоров с президентом США мы пришли к согласию, что он прав, что мы все вместе должны защищать арктические регионы, но, конечно, США также должны продолжать переговоры с Гренландией и Данией. Я думаю, это был очень хороший результат. Предстоит еще много работы, но если мы будем делать ее быстро, используя продуманную дипломатию, мы добьемся этого.

В итоге США не будут вводить 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они должны были вступить в силу с 1 февраля. Более того, Дональд Трамп пообещал, что не будет применять силу для захвата Гренландии. Однако вопрос о суверенитете острова по-прежнему остается открытым.