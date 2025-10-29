Прямой эфир

Трамп обещает урегулировать очередной военный конфликт

29 октября 2025 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп обещает урегулировать очередной военный конфликт-0

Президент США Дональд Трамп планирует начать работу по урегулированию конфликта на Корейском полуострове, пишет ТАСС.

Американский лидер сообщил о своих намерения в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. «Вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить», – подчеркнул Трамп.

Читайте также:
Трамп уверен, что конфликт в Украине получится урегулировать

Молодые украинские беженцы вызывают тревогу в ФРГ и Польше – Politico

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп уверен, что конфликт в Украине получится урегулировать
29 октября 2025 12:10

Трамп уверен, что конфликт в Украине получится урегулировать

В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы
29 октября 2025 11:42

В Нидерландах проходят досрочные парламентские выборы

Литва начала масштабные учения у границ Беларуси
29 октября 2025 11:33

Литва начала масштабные учения у границ Беларуси