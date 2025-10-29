Трамп обещает урегулировать очередной военный конфликт

Президент США Дональд Трамп планирует начать работу по урегулированию конфликта на Корейском полуострове, пишет ТАСС.

Американский лидер сообщил о своих намерения в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. «Вы на Корейском полуострове официально находитесь в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить», – подчеркнул Трамп.

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