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Трамп назвал «очень приятными» слова Путина об отношениях РФ и США

28 июня 2025 10:55
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Трамп назвал «очень приятными» слова Путина об отношениях РФ и США-0

Для президента США Дональда Трампа стали «очень приятными» слова президента РФ Владимира Путина, когда российский лидер подчеркнул усилия американского коллеги по урегулированию в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Путин ранее рассказал о признательности Москвы Трампу за работу в части урегулирования на территории Украины и Ближнего Востока. Как отметил президент РФ, Трамп «искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке».

«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – подчеркнул глава Белого дома, обращаясь к представителям СМИ.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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