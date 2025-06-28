Трамп назвал «очень приятными» слова Путина об отношениях РФ и США

Для президента США Дональда Трампа стали «очень приятными» слова президента РФ Владимира Путина, когда российский лидер подчеркнул усилия американского коллеги по урегулированию в Украине и на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

Путин ранее рассказал о признательности Москвы Трампу за работу в части урегулирования на территории Украины и Ближнего Востока. Как отметил президент РФ, Трамп «искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке».

«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – подчеркнул глава Белого дома, обращаясь к представителям СМИ.

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