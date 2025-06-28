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ПВО РФ уничтожила 31 беспилотник ВСУ за ночь

28 июня 2025 10:36
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ПВО РФ уничтожила 31 беспилотник ВСУ за ночь-0

Российскими средствами ПВО в течение ночи перехвачены и уничтожены 31 украинский дрон в районе 7 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом пишет ТАСС.

В Министерстве обороны РФ информировали, ВС Украины ночью с 27 на 28 июня осуществили попытку атаковать объекты, расположенные на территории РФ, посредством БПЛА самолетного типа. 9 дронов нейтрализованы над Республикой Крым, 6 – над Брянской областью, в небе над Смоленской областью – 5 БЛА, над Черным морем – 5, над Азовским морем – 2 беспилотника, еще и по 1 – над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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