Трамп намерен снять карантин в 20 штатах

Новости США. 20 американских штатов готовятся снять введённые из-за коронавируса ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. 20 американских штатов готовятся снять введённые из-за коронавируса ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые рекомендации для поэтапной отмены карантинных мер опубликовала администрация США. При этом губернаторы штатов могут самостоятельно принимать возможные шаги в зависимости от ситуации.
Тем временем сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов. Теперь его должна одобрить Палата представителей, после чего документ поступит на подпись президенту.
Напомним, в конце марта на помощь бизнесу и системе здравоохранения уже выделялось более 2 триллионов долларов. Из них 350 миллиардов уже закончились.