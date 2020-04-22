Трамп намерен снять карантин в 20 штатах

Новости США. 20 американских штатов готовятся снять введённые из-за коронавируса ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые рекомендации для поэтапной отмены карантинных мер опубликовала администрация США. При этом губернаторы штатов могут самостоятельно принимать возможные шаги в зависимости от ситуации.

Тем временем сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов. Теперь его должна одобрить Палата представителей, после чего документ поступит на подпись президенту.