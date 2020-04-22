Падение продолжается. Нефть Brent опустилась ниже 16 долларов
Новости мира. Впервые более чем за 20 лет цена барреля нефти Brent опустилась ниже 16 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дешевеет и американская WTI, она торгуется на уровне 11 долларов. Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса.
Причина – пандемия коронавируса, переполненные нефтехранилища и неопределённость сроков восстановления мировой экономики.
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Напомним, что ранее главой нашего государства перед нефтехимическим комплексом Беларуси ставилась задача создать серьёзный запас сырья как нефти, так и топлива.
Одна из самых крупных в стране нефтебаз находится в Фаниполе. Несколько лет назад она была модернизирована, здесь обновлены системы учёта топлива, на 30% увеличена мощность резервуарного парка.