Падение продолжается. Нефть Brent опустилась ниже 16 долларов

Новости мира. Впервые более чем за 20 лет цена барреля нефти Brent опустилась ниже 16 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дешевеет и американская WTI, она торгуется на уровне 11 долларов. Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса.