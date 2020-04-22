День Земли отмечают на планете в 50-й раз

Новости мира. Юбилейный, 50-й по счёту, День Земли отмечают на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он символизирует единение всех людей для улучшения экологии и сохранения природы.

Несмотря на то, что официально празднику полсотни лет, его история уходит корнями в XIX век и связана с именем жителя американского континента Джона Мортона. Он предложил устроить день, посвященный озеленению и учредить призы для тех, кто высадит большее количество деревьев.