Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

Новости США. Очередная выходка Дональда Трампа вызвала возмущение Палаты представителей. Перед отъездом из Белого дома на праздники действующий президент наложил вето на оборонный бюджет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявив, что документ противоречит политике национальной безопасности, которую проводит его администрация, Трамп назвал нынешний проект не чем иным, как «подарком Китаю и России». Впереди – голосование конгрессменов. Они попытаются снять вето несговорчивого президента.