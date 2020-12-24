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Трамп наложил вето на оборонный бюджет США

24 декабря 2020 12:20
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Новости США. Очередная выходка Дональда Трампа вызвала возмущение Палаты представителей. Перед отъездом из Белого дома на праздники действующий президент наложил вето на оборонный бюджет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп наложил вето на оборонный бюджет США-1

Заявив, что документ противоречит политике национальной безопасности, которую проводит его администрация, Трамп назвал нынешний проект не чем иным, как «подарком Китаю и России». Впереди – голосование конгрессменов. Они попытаются снять вето несговорчивого президента.

Трамп наложил вето на оборонный бюджет США-4

К слову, до этого Трамп не подписал и законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны. Он потребовал увеличить предполагаемые выплаты минимум в 3,5 раза до 2 тысяч долларов на семью.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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