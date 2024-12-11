Прямой эфир

В Тбилиси завершилась 13-я по счету акция прозападной оппозиции

11 декабря 2024 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередная неспокойная ночь выдалась для жителей Тбилиси. Уже 13-я по счету акция прозападной оппозиции снова завершилась ничем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты, судя по всему, идут на спад. Людей, выступающих против власти, становится все меньше.

В Тбилиси завершилась 13-я по счету акция прозападной оппозиции-2

Уже традиционно демонстрантами был перекрыт проспект Руставели. Вокруг здания парламента дежурила полиция, а вот спецназ так и не появился. Разгонять протестующих даже не пришлось. После неудавшейся провокации они разошлись сами. Возможно, некое затишье – это лишь попытка усыпить бдительность полиции накануне выборов президента. Напомним, что они запланированы на 14 декабря. Служба госбезопасности республики уже предупредила о попытке сорвать голосование.

# Новости Грузии # Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
В Сирии сформировали состав временного правительства
11 декабря 2024 08:37

В Сирии сформировали состав временного правительства

Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня – Reuters
11 декабря 2024 08:36

Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня – Reuters

ВС РФ взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово
11 декабря 2024 08:01

ВС РФ взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово