В Тбилиси завершилась 13-я по счету акция прозападной оппозиции

Очередная неспокойная ночь выдалась для жителей Тбилиси. Уже 13-я по счету акция прозападной оппозиции снова завершилась ничем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протесты, судя по всему, идут на спад. Людей, выступающих против власти, становится все меньше.

Уже традиционно демонстрантами был перекрыт проспект Руставели. Вокруг здания парламента дежурила полиция, а вот спецназ так и не появился. Разгонять протестующих даже не пришлось. После неудавшейся провокации они разошлись сами. Возможно, некое затишье – это лишь попытка усыпить бдительность полиции накануне выборов президента. Напомним, что они запланированы на 14 декабря. Служба госбезопасности республики уже предупредила о попытке сорвать голосование.