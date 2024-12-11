Каллас дерзко указала Трампу, как ему вести себя с РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посчитала нужным указать избранному президенту США Дональду Трампу, как он должен вести себя в отношениях с РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По мнению главы дипломатии ЕС, для избежания проблем с КНР властям Вашингтона «нужно быть очень сильными в отношении России».

Также Каллас подчеркнула, что поддержка странами Запада Киева выступает в виде сигнала для Пекина из-за ситуации с Тайванем.