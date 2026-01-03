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В Литве работников торговли и сферы услуг обязали знать базовый литовский

03 января 2026 13:42
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В Литве работников торговли и сферы услуг обязали знать базовый литовский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие требования предъявят иностранцу через два года после выдачи разрешения на проживание в республике.

В Литве работников торговли и сферы услуг обязали знать базовый литовский-2

Работники должны понимать и уметь использовать наиболее употребительные бытовые выражения и фразы, уметь представиться, задать вопросы о месте проживания, занятиях, знакомых. Если же иностранец не сдаст языковой тест, то ему не продлят вид на жительство.

Напомним, ранее власти Литвы уже предприняли шаг к языковой дискриминации. Так, запретили сдавать экзамен на право управление транспортом на русском. Отныне это сделать можно лишь владея литовским или одним из европейских языков.

# Международная политика

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