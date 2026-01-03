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Трамп: Мадуро предстанет перед судом в Майами или Нью-Йорке

03 января 2026 17:37
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Трамп: Мадуро предстанет перед судом в Майами или Нью-Йорке-0

Президент Дональд Трамп заявил, что Николас Мадуро и его супруга предстанут перед судом в США, место процесса – Нью-Йорк или Майами – определят позже. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента, они находятся на американском корабле и будут доставлены на территорию страны.

В спортивном костюме. Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США

Трамп сообщил, что операция сопровождалась ударами по Венесуэле, а СМИ передавали о взрывах в Каракасе и участии спецназа Delta Force.

Власти Венесуэлы потребовали доказательств, что Мадуро жив, и намерены обратиться в международные организации. В Москве действия США назвали угрозой суверенитету Венесуэлы и предупредили о риске дальнейшей эскалации.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп # Николас Мадуро

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