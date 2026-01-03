Трамп подтвердил завершение военной операции в Венесуэле
Главная мировая новость, которая в ночь на 3 января (в Минске это было уже утро) буквально взорвала все новостные ленты планеты и интернет-паблики. Речь о беспрецедентной американской атаке на Венесуэлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акт американской агрессии против Венесуэлы категорически осудил Александр Лукашенко. Солидарность с венесуэльским народом также выразили Россия, Китай, Куба, Колумбия, Иран, Бразилия, Чили и, как ни странно, Франция.
А вот другие страны коллективного Запада и Аргентина поддержали деструктивные действия США и призвали к так называемой мирной передачи власти. Уточнить, кому конкретно, они не удосужились. Однако Трамп в соцсетях намекнул, что на посту венесуэльского президента видит прозападную фигуру. Впрочем, граждане Венесуэлы с таким раскладом не согласны и теперь на улицах требуют Мадуро обратно.
Свободная и суверенная Венесуэла продолжает жить. Да здравствует Родина патриотов, революционная Венесуэла Чавеса и президента Николаса Мадуро! Мы осуждаем международные институты, которые молчат, в то время как на наш народ нападают за то, что он стремится к справедливости, обеспечению жильем и продовольствием своих детей.
Генсек ООН заявил, что действия США создают опасный международный прецедент. Колумбия уже направляет войска на границу с Венесуэлой. Соседняя Бразилия и вовсе закрыла погранпереходы. Но, судя по всему, Штаты не намерены идти дальше, операция завершена, что подтвердил Трамп.
В СМИ уже обсуждают судьбу Венесуэлы. Среди вариантов развития событий: новые выборы, мирный уход правительства в отставку либо военный захват действующей власти.
Читайте также:
Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны
Война ни к чему не приведёт! Лукашенко о складывающейся ситуации между США и Венесуэлой
В Венесуэле объявили чрезвычайное положение и закрыли аэропорт