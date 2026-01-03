Трамп подтвердил завершение военной операции в Венесуэле

Главная мировая новость, которая в ночь на 3 января (в Минске это было уже утро) буквально взорвала все новостные ленты планеты и интернет-паблики. Речь о беспрецедентной американской атаке на Венесуэлу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акт американской агрессии против Венесуэлы категорически осудил Александр Лукашенко. Солидарность с венесуэльским народом также выразили Россия, Китай, Куба, Колумбия, Иран, Бразилия, Чили и, как ни странно, Франция.

А вот другие страны коллективного Запада и Аргентина поддержали деструктивные действия США и призвали к так называемой мирной передачи власти. Уточнить, кому конкретно, они не удосужились. Однако Трамп в соцсетях намекнул, что на посту венесуэльского президента видит прозападную фигуру. Впрочем, граждане Венесуэлы с таким раскладом не согласны и теперь на улицах требуют Мадуро обратно.