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В Венесуэле власть перешла к вице-президенту

03 января 2026 16:05
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В Венесуэле власть перешла к вице-президенту-0

В соответствии с конституцией Венесуэлы, в случае отсутствия главы государства его обязанности временно исполняет вице-президент. Об этом пишет РИА Новости.

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В течение тридцати дней должны быть проведены новые выборы. В настоящий момент этот пост занимает Делси Родригес. Последний раз выборы состоялись 28 июля 2024 года, а Николас Мадуро вступил в должность 10 января.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Венесуэла

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