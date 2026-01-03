В Венесуэле власть перешла к вице-президенту

В соответствии с конституцией Венесуэлы, в случае отсутствия главы государства его обязанности временно исполняет вице-президент. Об этом пишет РИА Новости.

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В течение тридцати дней должны быть проведены новые выборы. В настоящий момент этот пост занимает Делси Родригес. Последний раз выборы состоялись 28 июля 2024 года, а Николас Мадуро вступил в должность 10 января.

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