Трое немцев пытались покрасить самолёт Мерца в розовый

В ночь на 22 января в городе Арнсберге на западе Германии сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку противоправных действий в отношении частного самолета канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Инцидент произошел в ангаре, где находилось воздушное судно, сообщает издание Bild.

Согласно данным, задержаны трое граждан Германии: две женщины и мужчина. Их возраст – 23, 28 и 56 лет. Есть основания полагать, что задержанные принадлежат к движению климатических активистов.

Целью группы было нанесение ущерба самолету главы немецкого правительства – злоумышленники планировали окрасить его в розовый цвет. Однако реализовать замысел им не удалось: вмешательство полиции предотвратило противоправные действия.

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