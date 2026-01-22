Прямой эфир

Трое немцев пытались покрасить самолёт Мерца в розовый

22 января 2026 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трое немцев пытались покрасить самолёт Мерца в розовый-0

В ночь на 22 января в городе Арнсберге на западе Германии сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку противоправных действий в отношении частного самолета канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Инцидент произошел в ангаре, где находилось воздушное судно, сообщает издание Bild.

Согласно данным, задержаны трое граждан Германии: две женщины и мужчина. Их возраст – 23, 28 и 56 лет. Есть основания полагать, что задержанные принадлежат к движению климатических активистов.

Целью группы было нанесение ущерба самолету главы немецкого правительства – злоумышленники планировали окрасить его в розовый цвет. Однако реализовать замысел им не удалось: вмешательство полиции предотвратило противоправные действия.

Фото: pinterest

# Фридрих Мерц

Другие новости рубрики

Все новости
Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным
22 января 2026 11:30

Столтенберг: Запад должен найти способ договориться с Путиным

Скончался актёр из «Шерлока» и «Доктора Кто»
22 января 2026 11:19

Скончался актёр из «Шерлока» и «Доктора Кто»

Два человека стали жертвами непогоды в Греции
22 января 2026 10:51

Два человека стали жертвами непогоды в Греции