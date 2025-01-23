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Оппозиционеры в Словакии готовят госпереворот – информацию подтвердили на заседании Совбеза

23 января 2025 18:22
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Красных точек на карте становится больше. Словакия вновь в эпицентре политической турбулентности. Оппозиция страны готовит государственный переворот спустя год после попытки покушения на премьер-министра Роберта Фицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оппозиционеры в Словакии готовят госпереворот – информацию подтвердили на заседании Совбеза-2

Информацию о предстоящем «майдане» подтвердили на заседании Совета государственной безопасности. По словам министра внутренних дел, в ближайшее время в стране будут предприняты меры по усилению защиты стратегически важных экономических объектов. Правоохранители также проследят за безопасностью граждан во время массовых мероприятий и предотвратят возникновение возможных конфликтов и провокаций.

Оппозиционеры в Словакии готовят госпереворот – информацию подтвердили на заседании Совбеза-4

Как подчеркнул премьер-министр Роберт Фицо, он не позволит дестабилизировать власть в стране и подчиниться европейскому режиму. Словакия также воздержится от помощи Украине из-за остановки поставок газа в Европу.

# Словакия

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