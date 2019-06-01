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Торнадо уничтожил целый город в США

01 июня 2019 17:37
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Новости США. В щепки за минуту. Сильнейший торнадо стёр с лица земли целый город в США, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Торнадо уничтожил целый город в США-1

В Эль-Рено ветер сносил дома, гостиницы, больницы и школы. А автомобили превратил в груду металлолома.

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Торнадо уничтожил целый город в США-6

Людей экстренно эвакуировали, но возвращаться им некуда.

На месте города – равнина, усыпанная мусором и обломками.

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Задела непогода и штаты Канзас, Иллинойс, Пенсильвания и Огайо. Без крыши над головой остались десятки тысяч местных жителей. По словам специалистов, скорость ветра достигала 260 км/час.

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