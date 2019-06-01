Торнадо уничтожил целый город в США

Новости США. В щепки за минуту. Сильнейший торнадо стёр с лица земли целый город в США, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Эль-Рено ветер сносил дома, гостиницы, больницы и школы. А автомобили превратил в груду металлолома.

На месте города – равнина, усыпанная мусором и обломками.

Людей экстренно эвакуировали, но возвращаться им некуда.

Задела непогода и штаты Канзас, Иллинойс, Пенсильвания и Огайо. Без крыши над головой остались десятки тысяч местных жителей. По словам специалистов, скорость ветра достигала 260 км/час.

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю