Торнадо разрушил сотни домов в американском штате Айова

Торнадо обрушился на американский штат Айова. Разрушены сотни домов. В эпицентре стихии порывы ветра достигали 80 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торнадо обрушился на американский штат Айова. Разрушены сотни домов. В эпицентре стихии порывы ветра достигали 80 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такого напора не выдержали здания. Дороги перекрыты поваленными деревьями, оборваны линии электропередачи, тысячи людей остались без света. Материальный ущерб уточняется.