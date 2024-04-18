В Литве стартуют учения НАТО. В них задействуют более 20 тысяч местных солдат, а также военнослужащих альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, из Польши для участия в маневрах будут переброшены 120 единиц техники и 600 военных. Анонсировано, что они покажут навыки боевой стрельбы совместно с подразделениями литовской армии и батальоном США, который в Литве расположен. Первый этап учений продлится до середины следующей недели. Затем бойцы НАТО и Литвы встретятся в рамках запланированных маневров в мае.