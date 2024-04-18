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В Литве стартуют учения НАТО

18 апреля 2024 06:29
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В Литве стартуют учения НАТО. В них задействуют более 20 тысяч местных солдат, а также военнослужащих альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве стартуют учения НАТО-1

Например, из Польши для участия в маневрах будут переброшены 120 единиц техники и 600 военных. Анонсировано, что они покажут навыки боевой стрельбы совместно с подразделениями литовской армии и батальоном США, который в Литве расположен. Первый этап учений продлится до середины следующей недели. Затем бойцы НАТО и Литвы встретятся в рамках запланированных маневров в мае.

# НАТО # Новости Литвы

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