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Более 50 гектаров леса уничтожены огнём в Мексике

18 апреля 2024 06:31
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Более 50 гектаров леса уничтожены огнем в Мексике. В 20 регионах страны бушуют пожары. Экстренные службы обнаружили не менее 80 очагов возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 50 гектаров леса уничтожены огнём в Мексике-1

17 из них находятся на охраняемых природных территориях. Борются со стихией авиация и тысяча спасателей. Но сухая ветреная погода мешает работе специалистов. Температура в некоторых регионах Мексики сейчас достигает 45 градусов.

# Пожар # Новости Мексики

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