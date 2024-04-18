Более 50 гектаров леса уничтожены огнём в Мексике

Более 50 гектаров леса уничтожены огнем в Мексике. В 20 регионах страны бушуют пожары. Экстренные службы обнаружили не менее 80 очагов возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 из них находятся на охраняемых природных территориях. Борются со стихией авиация и тысяча спасателей. Но сухая ветреная погода мешает работе специалистов. Температура в некоторых регионах Мексики сейчас достигает 45 градусов.