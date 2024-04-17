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Больше суток в Копенгагене боролись с огнём в здании фондовой биржи – подробности инцидента

17 апреля 2024 19:47
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Больше суток в Копенгагене боролись с огнем в здании фондовой биржи. Пожар в строении XVII века начался накануне утром, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины ЧП до сих пор неизвестны.

Больше суток в Копенгагене боролись с огнём в здании фондовой биржи – подробности инцидента-1

По сообщениям экстренных служб, от сгоревшей части здания остались только внешние стены. Всего через 20 минут после начала пожара рухнул шпиль высотой 56 метров. Часть исторического здания удалось спасти. Огонь не успел перекинуться на соседние дома. Прилегающая территория оцеплена. На месте работают спасатели. Риска повторного возгорания нет. В результате пожара никто не пострадал. А вот нематериальный ущерб оценить будет трудно. Горящему зданию почти 400 лет. Оно одно из старейших в городе и популярная туристическая достопримечательность столицы.

# Пожар

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