До конца марта Boeing обновит программное обеспечение для самолетов 737 MAX

Новости США. Компания планирует, что весь процесс займет от 7-ми до 10-ти дней, и уже в ближайшие недели новое ПО будет установлено на всех пассажирских лайнерах данного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время производство данной модели продолжается. Эксперты предполагают, что в связи с запретами на полеты этих самолетов, многие авиалинии могут отказаться от их использования и в будущем.