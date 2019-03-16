Дональд Трамп впервые за срок президентства использовал право вето

Новости США. Дональд Трамп в первый раз за свое президентство использовал право вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно было наложено на решение Конгресса об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Ранее документ приняли в Палате представителей, а затем в Сенате.

Политики заявили, что американский лидер не имел права объявлять режим ЧП для получения дополнительного финансирования. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут набрать две трети голосов, чтобы обойти президентское вето.