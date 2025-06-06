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Times: Трамп и Эпштейн имели близкие отношения несколько лет

06 июня 2025 11:37
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Times: Трамп и Эпштейн имели близкие отношения несколько лет-0

На протяжении нескольких лет президент США Дональда Трампа и финансист Джеффри Эпштейна, которому были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, поддерживали тесные взаимоотношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

Их дружба продолжались и даже после того, как лидер Штатов занял свой пост в 2017, Эпштейн сохранял доступ к его окружению.

Их серьезная размолвка произошла в 2004 году из-за сделки с недвижимостью. В 2019 году Эпштейну были предъявлены подозрения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В июле этого же года он был найден в своей камере с повреждениями шеи и вскоре скончался. Было официально объявлено, что он покончил жизнь самоубийством.

Фото: pinterest

# Международная политика

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