Times: Трамп и Эпштейн имели близкие отношения несколько лет

На протяжении нескольких лет президент США Дональда Трампа и финансист Джеффри Эпштейна, которому были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, поддерживали тесные взаимоотношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

Их дружба продолжались и даже после того, как лидер Штатов занял свой пост в 2017, Эпштейн сохранял доступ к его окружению.

Их серьезная размолвка произошла в 2004 году из-за сделки с недвижимостью. В 2019 году Эпштейну были предъявлены подозрения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В июле этого же года он был найден в своей камере с повреждениями шеи и вскоре скончался. Было официально объявлено, что он покончил жизнь самоубийством.