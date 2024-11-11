Times: Польша пытается создать альянс для спасения Киева

Власти Польши имеют намерение создать альянс с Британией и Францией, чтобы спасти Киев, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Times.

В материале сказано, что премьер-министр Польши Дональд Туск намерен инициировать переговорный процесс, где также примут участие премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Стороны обсудят опасения касательно того, как могут выборы в США оказать влияние на ход конфликта.

Польский политик считает, что изменения политической обстановке в Штатах являются серьезным вызовом в контексте возможного завершения боевых действий в Украине, пишет автор статьи.