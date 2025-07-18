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Тиханский: Запад хочет обойтись малой кровью в конфликте в нашем регионе – не получится

18 июля 2025 18:03
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«Азаренок. Напрямую» на «Соловьев LIVE». В гостях военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности Александр Тиханский.

Тиханский: Запад хочет обойтись малой кровью в конфликте в нашем регионе – не получится-1

Григорий Азаренок, СТВ: 
Вот тут уже понятен замысел прихода Трампа к власти: вывести Америку из европейского противостояния и дать Европе вновь повоевать здесь на континенте, и в этом конфликте сжечь все экономические противоречия, долги, всем продать оружие, потом всех восстановить. Они этой системой договоров и ищут способы как это сделать без ядерки, конвенциональным оружием.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик, эксперт в сфере безопасности:
Хотят как бы обойтись малой кровью, но не получится. Дело в том, что военный баланс в нашем регионе таков, что мы не можем отбить все эти превосходящие силы с Польши без применения тактического ядерного оружия. И они это прекрасно понимают, как бы они там ни юлили. В Польше активная милитаризация идет – это одно, но второе – они территориальные войска практически вводят в состав армии, территориальную оборону. Они вводят ее, начинают вооружать в полном составе как боевые части.

# Григорий Азаренок # Александр Тиханский # Дональд Трамп # Польша

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