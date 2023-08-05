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The Telegraph: Украина рискует остаться без союзников из-за действий Зеленского

05 августа 2023 11:30
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Из-за политических и военных шагов президента Украины Владимира Зеленского страна может потерять таких важнейших союзников, как Великобритания и Польша, пишет в своей статье для газеты Telegraph обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает РИА Новости.

Для Украины сложилась непростая картина: контрнаступление ВСУ провалилось, а Зеленский вызвал раздражение союзников и нервозность западных правительств. «Киев играет с огнем. Они рискуют потерять союзников», – резюмировал Бреттон-Гордон. По оценкам Министерства обороны РФ, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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