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Медведев отреагировал на атаку украинского БПЛА по российскому танкеру «Сиг»

05 августа 2023 11:05
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Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по факту атаки украинского беспилотника на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. Он уверен, что Украина понимает исключительно язык жестокости и силы, пишет РИА Новости.

В Росморречфлот сообщили, что в ходе морской беспилотной атаки пострадал танкер «Сиг», находящийся у входа в южную часть Керченского пролива. Медведев особо подчеркнул, что Киев должен быть осторожен, чтобы не допустить экологической беды в Черном море, особенно в районе, который вскоре отойдет от Украины к Польше.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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