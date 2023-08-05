Медведев отреагировал на атаку украинского БПЛА по российскому танкеру «Сиг»

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по факту атаки украинского беспилотника на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. Он уверен, что Украина понимает исключительно язык жестокости и силы, пишет РИА Новости.

В Росморречфлот сообщили, что в ходе морской беспилотной атаки пострадал танкер «Сиг», находящийся у входа в южную часть Керченского пролива. Медведев особо подчеркнул, что Киев должен быть осторожен, чтобы не допустить экологической беды в Черном море, особенно в районе, который вскоре отойдет от Украины к Польше.