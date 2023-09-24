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The Spectator: поведение Зеленского отпугнёт Запад от Украины

24 сентября 2023 13:21
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Президент Украины Владимир Зеленский может лишить страну поддержки из-за своего поведения. Об этом пишет The Spectator, передает РИА Новости.

Он подвергает опасности свою страну, пытаясь убедить западные страны в том, что это Украина помогает Западу, а не наоборот.  Указывается, что это может вызвать неудовольствие у партнеров Киева.

Ранее отношения между Польшей и Украиной обострились из-за эмбарго Варшавы на поставки украинского зерна. Зеленский обвинил «друзей» Украины в Европе в том, что они отказались покупать украинское зерно.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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