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Рогов: ВСУ сосредоточатся на попытке захватить ЗАЭС

24 сентября 2023 13:05
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С началом дождливой и холодной погоды украинские войска планируют сменить стратегию, сосредоточив усилия на попытке захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», передает РИА Новости.

Он сообщил, что линия фронта вдоль Днепра в Запорожской области укреплена и готова к встрече с противником. Также Рогов подчеркнул, что режиму Зеленского выгодно усилить военные действий в районе АЭС, чтобы отвлечь внимание от неудачи летне-осенней военной кампании.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но, по словам президента России Владимира Путина, оно провалилось.

# Международная политика # Владимир Рогов

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