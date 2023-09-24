С началом дождливой и холодной погоды украинские войска планируют сменить стратегию, сосредоточив усилия на попытке захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», передает РИА Новости.

Он сообщил, что линия фронта вдоль Днепра в Запорожской области укреплена и готова к встрече с противником. Также Рогов подчеркнул, что режиму Зеленского выгодно усилить военные действий в районе АЭС, чтобы отвлечь внимание от неудачи летне-осенней военной кампании.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но, по словам президента России Владимира Путина, оно провалилось.