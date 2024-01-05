Украинские Вооруженные силы были просто вынуждены прекратить использование польских танков Т-72 из-за высокой эффективности российской армии. Об этом сообщает The Atlantic, передает РИА Новости.

Украинцы дорожили своими танками Т-72, но во время конфликта решили не применять их на передовой. Однако попытки украинских войск захватить позиции российских военных с помощью танков не принесли успеха из-за ответного удара российской армии.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад дал Украине все, о чем обещал, и даже больше. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник потерял значительное число военной техники и солдат, поэтому ВСУ не рискнули применять на передовой американские танки Abrams.