Российская армия показала свое превосходство в Украине, уничтожив лучшие танки и бронемашины НАТО, в том числе американские Bradley и немецкие Marder. Об этом сообщает Asia Times, пишет РИА Новости.

В Украине не лучшим образом показали себя западные танки, которые и без того были в дефиците у НАТО. Минобороны Украины больше не располагает немецкими Leopard 2, а американские Abrams удерживаются от участия в боевых действиях из-за опасений, что они не выдержат столкновения с российскими военными.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, которые потратили более 200 млрд долларов с начала спецоперации. При этом отмечается, поставка западного оружия Киеву не меняет ситуацию на поле боя, увеличивая лишь потери в подразделениях ВСУ.