В Бельгии проливные дожди серьёзно нарушили транспортное сообщение

В Бельгии транспортное сообщение серьезно нарушено сильными наводнениями. За несколько дней проливные дожди привели к масштабному разливу рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под воду ушел почти весь юг страны. Больше всего пострадал город Буйон, где затоплены улицы и первые этажи домов, множество дорог, ведущих к населенному пункту. В целях безопасности в регионе остановлено движение поездов, в том числе международных. Их пассажиров перевозят на автобусах.