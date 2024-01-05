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В Бельгии проливные дожди серьёзно нарушили транспортное сообщение

05 января 2024 08:44
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В Бельгии транспортное сообщение серьезно нарушено сильными наводнениями. За несколько дней проливные дожди привели к масштабному разливу рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии проливные дожди серьёзно нарушили транспортное сообщение-1

Под воду ушел почти весь юг страны. Больше всего пострадал город Буйон, где затоплены улицы и первые этажи домов, множество дорог, ведущих к населенному пункту. В целях безопасности в регионе остановлено движение поездов, в том числе международных. Их пассажиров перевозят на автобусах.

# Наводнение

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