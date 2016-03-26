Теракты в Брюсселе как продолжение трагедии в Париже: подробности

Эффект от терактов в Брюсселе, как и предполагали, наверняка, террористы – несоизмеримо больший, чем от взрывов в Турции, например, – там это стало обыденностью. В минувшем году в Турции произошло 30 (!) терактов. И за эти месяцы нынешнего года тоже немало. Взрывы на юго-востоке страны происходят с уже привычной регулярностью. Последний прозвучал вчера: около поста полиции в воздух взлетел заминированный автомобиль. Есть погибшие и раненые. И, кстати говоря, за несколько дней до терактов в Брюсселе на многолюдной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле смертник тоже взорвал устройство – убиты и ранены иностранные туристы.

Современный терроризм в Европе и во многих странах мира – тема, которая не может не волновать Беларусь. Хотя бы потому, что белорусы бывают в этих странах. Мы обсудим эту тему сегодня с гостями нашей программы – уважаемые и компетентные люди на подходе к нам в студию, – но сперва посмотрим сюжет Олега Романова.

Бельгийские теракты были трагедией, но не вызвали общеевропейского потрясения, в отличие от прошлогодних парижских. Продолжения бомбовой войны ждали все. На бельгийцев народы-соседи смотрят чуть свысока. К ним относятся, как к детям – чуть леноваты, скуповаты, простоваты, но сколько в них, со всеми их пороками, младенческого очарования!

Мало кто питает почтение к бельгийской государственности, наспех сочиненной 200 лет тому назад, чтобы ослабить Францию. Но державу эту любят все: она напоминает европейцу страну Кокань из старинных сказок, то есть, если искать подобие, ленивую и сонную страну пивных рек с калашными берегами. Оттого и реакция на брюссельские теракты была такой, словно злодей беззащитного ребенка обидел.

Федерика Могерини, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:

Если позволите, я помолчу. Понимаете, сегодня очень трудный день…

Сами бельгийцы не плакали – они просто впали в безмолвный шок. Даже на месте терактов редко услыхать можно было тихий детский плач.

22 марта приблизительно в 10 утра по местному времени две бомбы были приведены в действие в зале отправления брюссельского аэропорта Завентем. Третий чемодан со взрывчаткой не сдетонировал, а об аресте его хозяина, некого Файкала Чифу, сообщили только сегодня. Через час после теракта в аэропорту еще один взрыв прогремел на станции метро Мёльбеек, неподалеку от главных Евросоюзовских офисов.

В общей сложности жертвами двух терактов стал 31 человек, 300 были ранены.

Брюссель – столица Бельгии, Евросоюза и еще место дислокации штаб-квартиры НАТО. Не удивительно, что в этом новом Вавилоне среди пострадавших оказались граждане 21-й страны, в том числе, белорусское семейство из трех человек, которому перепало осколков в аэропорту.

Фредерик Ван Лёэв, федеральный прокурор Бельгии:

Мы опознали пока лишь Ибрагима Бакрави, 30 лет, и Халида Бакрав, 27 лет. Их отпечатки пальцев свидетельствуют, что они задерживались полицией по обвинениям, не связанным с терроризмом. В квартире братьев нашлось оборудование, которое использовалось для приготовления взрывчатки. Оба они были гражданами Бельгии, как и третий подозреваемый – Лашрави.

Из Брюсселя попытались эвакуировать королевскую семью. Офисы Евросоюза окружили солдатские цепи. Авиасообщение со столицей ЕС прервалось, и восстановить его обещают только 29 марта; международные поезда не ходили почти сутки.

Полиция Бельгии задержала пока шестерых, по всему судя, почти посторонних людей, и не сопроводила эти задержания победными реляциями. С организацией локального светопреставления никак не могли справиться те трое боевиков, что стали трупами.

Наверняка в столичном районе Моленбек, настоящем мусульманском гетто, могли бы порассказать много о нынешних терактах, но полиция туда забираться не рискует.

С большим трудом из Моленбека удалось выцарапать на прошлой неделе Салаха Абдэслама. Этот участник и организатор ноябрьских парижских терактов безмятежно себе жил в Брюсселе у родственников. Его арест, полагают, заставил поторопиться террористов – боялись, что выдаст.

Ответственность за бельгийские взрывы немедленно взяло на себя «Исламское государство». Реакция общественности на брюссельские теракты была довольно спокойной: Жириновский сказал какую-то гадость, украинское СБУ выступило с бредовым заявлением. Остальные соблюли благопристойность.

Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии:

Скажу жёстко: никто от ответа не уйдет. Правительство и компетентные органы приложат все усилия, чтобы пролить свет на оба этих гнусных теракта.

Дело в том, что расстрел в парижском Батаклане был объявлением войны, а потому серьезным психологическим ударом. Взрыв в аэропорту Завентем – был всего лишь рутинной боевой операцией уже идущей войны. Например, вчерашний кровавый теракт в Ираке, где погиб 41 человек. Или в Йемене, где смерть настигла 22 жертвы. Это все трагедии, конечно, но там «Исламское государство» ведет войну уже давно.

Террор в нынешнем виде Европе не опасен, ведь атакуют случайных беззащитных обывателей. Хотя известно, что в четверг нашли убитым охранника атомной станции в Шарлеруа и пропуск его был похищен, однако люди, принимающие решения, объекты инфраструктуры, да и военные базы – всё это остается в целости и сохранности. Пока исламисты не найдут к ним дорогу, теракты в ЕС не будут иметь иного эффекта, кроме легкого обывательского страха. Но, в конце концов, все мы и без того смертны, будь то от действий братьев Бакрави или без таковых.