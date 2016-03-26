На Багамах чудом удалось избежать авиакатастрофы - самолет приземлился «на брюхо»

Новости Багамских островов. На Багамских островах чудом удалось избежать авиакатастрофы. Во время захода на посадку выяснилось, что у пассажирского «Боинга» неисправно переднее шасси. Из-за поломки машина приземлялась, как говорят в таких случаях, «на брюхо». К счастью, взлётную полосу успели обработать пеной, чтобы избежать возгорания самолёта.

Лайнер бюджетной американской авиакомпании выполнял рейс из Вашингтона, на борту вместе с экипажем находились около ста человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.