Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: хроника событий

В то время, когда люди загадывают желания и строят планы на будущее, в Стамбуле праздник омрачил очередной теракт. Новогодней ночью в одном из клубов произошло вооруженное нападение. В результате атаки погибли 39 человек. Среди них 16 иностранных граждан. Еще 69 получили ранения.

Хроника трагедии:

В аэропорту Стамбула задержаны двое иностранцев, подозреваемых в совершении теракта

Машрапов невиновен в совершении теракта в Стамбуле

28-летний гражданин Кыргызстана подозревается в совершении теракта в Стамбуле



28-летняя россиянка, погибшая в турецком клубе, отправилась в Стамбул за новой жизнью



Селфи стамбульского террориста появилось в Сети



В Турции продолжают искать террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь 39 человек



Кровавое начало 2017 года: празднования Нового года в Ираке и Турции омрачены терактами



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Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: в результате стрельбы в клубе погибли 39 человек, около 70 ранены