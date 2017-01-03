Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: хроника событий

В то время, когда люди загадывают желания и строят планы на будущее, в Стамбуле праздник омрачил очередной теракт. Новогодней ночью в одном из клубов произошло вооруженное нападение. В результате атаки погибли 39 человек. Среди них 16 иностранных граждан. Еще 69 получили ранения.
Хроника трагедии:
В аэропорту Стамбула задержаны двое иностранцев, подозреваемых в совершении теракта
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28-летняя россиянка, погибшая в турецком клубе, отправилась в Стамбул за новой жизнью
Селфи стамбульского террориста появилось в Сети
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Теракт в новогоднюю ночь в Стамбуле: в результате стрельбы в клубе погибли 39 человек, около 70 ранены